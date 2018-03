Eerste noodhulp in drie weken tijd komt aan in Oost-Ghouta

Het konvooi van een veertigtal vrachtwagens heeft voldoende voedsel aan boord voor ongeveer 30.000 mensen. In totaal zitten er echter 400.000 mensen in de omsingelde rebellenenclave Oost-Ghouta. Geneesmiddelen zijn er evenwel niet aan boord omdat er geen toestemming is gegeven door het Syrische leger dat Oost-Ghouta belegert.

Het is de eerste hulp die de mensen in de enclave bereikt sinds het regeringsleger op 18 februari een offensief heeft ingezet. De Verenigde Naties hebben opgeroepen tot een bestand, maar dat is nooit een realiteit geworden op de grond.

Toch is er vandaag nog altijd geschoten in en rond Oost-Ghouta en de voorbije 24 uur zijn er zeker 30 mensen gedood door bombardementen van Syrische en Russische vliegtuigen. Volgens de Verenigde Naties heeft het hulpkonvooi zich overigens vandaag moeten terugtrekken uit de enclave voor de missie ten einde is gekomen.

De Verenigde Staten en Rusland spelen elkaar de zwart piet door voor de schendingen van het bestand. Volgens Washington doet Rusland niets om Assad tot een bestand te dwingen en Moskou verwijt de VS dat die niets doen om de rebellengroepen in Oost-Ghouta te laten ophouden met schieten.

Oost-Ghouta is een gebied ten noordoosten van de Syrische hoofdstad Damascus en is al meer dan vier jaar in handen van verschillende rebellengroepen. Het regime van Assad probeert de enclave te heroveren en heeft daarvan al een derde terug in handen.