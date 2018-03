Jong, steenrijk en omstreden: emir van Golfstaat Qatar is op bezoek in ons land 

Emir Tamim heeft vanmorgen eerst een ontmoeting met premier Michel. Nadien brengt hij een bezoek aan koning Filip en koningin Mathilde, daarna trekt hij ook naar het parlement en de senaat. In 2007 was koning Filip, toen nog prins, al eens op bezoek geweest in Qatar. Qatar heeft nauwe economische banden met ons land. Het rijke Golfstaatje organiseert in 2022 de wereldbeker voetbal. Heel wat van de sportinfrastructuur wordt momenteel gebouwd door Belgische bedrijven, waaronder bijvoorbeeld Besix. Het gaat om een officieel bezoek, niet om een staatsbezoek. Bij dat laatste is ook de partner mee uitgenodigd en duurt het bezoek meestal een paar dagen.

Drie vrouwen, tien kinderen

De emir is 37 jaar, en heeft maar liefst tien kinderen bij drie (officiële) vrouwen. Hij is opgeleid in het Verenigd Koninkrijk en spreekt zowel Engels als Frans. Tamim is de eerste vorst in het Golfstaatje die de macht kreeg zonder een coup te plegen. Tamim zou zijn uitgekozen als emir omdat zijn ene broer "te veel speelde" en zijn andere "te veel aan het bidden" was.

Qatar: omstreden kleine Golfstaat

Qatar is een erg belangrijke producent van gas en is de thuisbasis van nieuwszender Al-Jazeera. Die zender speelde een belangrijke rol tijdens de opstanden en revoluties van de Arabische Lente, in 2010-2011. Dat Al-Jazeera onder meer de Moslimbroeders in Egypte een stem gaf, is niet in goede aarde gevallen bij een aantal landen in de regio. Qatar wordt dan ook verweten dat het het terrorisme steunt. Iets wat het land altijd heeft ontkend. Qatar heeft overigens samen met Amerika een antiterreurplan afgesproken.

In het conflict in Syrië heeft Qatar voluit de islamitische rebellen gesteund in de strijd tegen het regime van president Assad. Dat Sheikh Tamim daarnaast toch ook nauwe relaties heeft met het sjiitische Iran werd hem mogelijk nog kwalijker genomen. Iran en de Golfstaten staan immers economisch, religieus en strategisch tegenover elkaar. Zo is Iran een van de grootste bondgenoten van de Syrische president Assad en steunt het de rebellen in Jemen. Golfstaat Saudi-Arabië steunt dan weer de rebellen in Syrië en de regering in Jemen.