Frances McDormand herenigd met haar gestolen Oscar 

"Fran en Oscar gelukkig herenigd. Ze genieten nu samen van een hamburger", dat liet een woordvoerder van actrice Frances McDormand weten. Ze had de Oscar gekregen voor haar hoofdrol in de film "Three billboards outside Ebbing, Missouri". Maar op een afterparty na de Oscaruitreiking was het beeldje gestolen.

Fran en Oscar gelukkig herenigd. Ze genieten nu samen van een hamburger.

Een man, die later werd geïdentificeerd als Terry Bryant, filmde zichzelf terwijl hij de Oscar vasthield en kuste. "Dit is van mij", verklaarde hij in het clipje: "We hebben het geflikt, baby! Wie wil me feliciteren?"