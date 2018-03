Gent voerde dit jaar voor het eerst een online aanmeldsysteem in voor het middelbaar onderwijs. Ouders geven daarbij online hun voorkeur in en daarna is er een lotingssysteem dat bepaalt wie waar een plaats krijgt. Voor 10 procent oftewel ruim 500 scholieren werd het een grote teleurstelling, vertellen enkele ouders aan VRT NWS. "Mijn zoon heeft een passie voor voetballen en blijkt ook nog talent te hebben", steekt Johnny Ceuterick van wal. "Het Koninklijk Atheneum Voskenslaan is de enige school in Oost-Vlaanderen waar topsport gecombineerd kan worden met een gewone richting." "Hij slaagde voor de voetbalproeven en mocht van de school de richting volgen. Het dromen kon dus beginnen. Maar het lotingssysteem heeft er anders over beslist, hij kreeg een andere school toegewezen."

Ruilen?

Verschillende ouders sturen nu aan om onderling te ruilen met andere scholieren, want soms lijkt dit voor de hand liggend. "In de klas van mijn zoon zit een jongen die wél Voskenslaan toegewezen kreeg", legt Johnny Ceuterick uit. "Maar die jongen wil daar helemaal niet naartoe. Die wil naar Don Bosco, de school die wij toegewezen kregen en niet willen. Onderling ruilen zou het probleem oplossen. Maar dat mag niet."

Een schreeuw van onmacht op Facebook leverde meteen een groep ouders op die in een gelijkaardige situatie zitten. Kurt Wolfensberger: "Mijn dochter wil graag CLIL-onderwijs volgen (daarbij worden bepaalde vakken in een andere taal gegeven, bijvoorbeeld wiskunde in het Frans). Dat kan enkel in Sint-Bavo, maar ze kreeg er geen plaats. Terwijl andere kinderen die school wel kregen, maar die niet willen."

Naar de rechtbank

"Ik ben niet tegen het inschrijvingssysteem an sich. Daar zitten zeker goede kanten aan. Maar het systeem is niet goed uitgewerkt. De computer maakt hier onbegrijpelijke keuzes en die worden niet bijgestuurd", zegt Elena Lievens. Ook haar zoon slaagde voor de voetbalproeven, maar kreeg van het centrale systeem een andere school toegewezen. "Het gaat hier niet om een capaciteitsprobleem. Men heeft een systeem gelanceerd dat vol met kemels zit. Dat is zonder reden spelen met talenten, levensdromen en motivatie van kinderen."

"We hebben contact opgenomen met een advocaat. Die vermoedt dat we een kans maken voor de rechtbank. Vandaag is er een eerste gesprek om verdere stappen te bespreken. Maar ik reken eigenlijk op het beleid om dit op te lossen. Zeker als je weet dat er zoveel mensen zijn die met een simpele ruil gelukkig gemaakt kunnen worden."

"Was het maar zo eenvoudig"

"Ik begrijp absoluut de ongerustheid en de teleurstelling", reageert Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Was het maar zo eenvoudig." "Maar er is voor alle kinderen die niet binnenraakten op de school van eerste keuze een wachtlijst gemaakt. Die volgorde moet gerespecteerd worden. Zomaar onderling ruilen kan niet. Er is een commissie van leerlingenrechten die toeziet op het correcte verloop."



Na overleg met Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wordt beslist om volgende maand het systeem te evalueren. Ondertussen zijn er wel extra plaatsen in Gent bijgemaakt. "We gaan ook hertellingen doen, waardoor meer mensen de eerste school van voorkeur zullen krijgen", zegt Decruynaere.



Toeval als criterium

Eerder op de dag had Decruynaere de bal doorgespeeld naar het Vlaamse niveau. "Ik heb een paar jaar geleden hiervoor gewaarschuwd", zei Decruynaere. "Ik heb ook gevraagd aan de minister om meer aandacht te hebben voor het middelbaar onderwijs." "Want hier spelen inderdaad ook soms specifieke richtingen mee die enkel in één school aangeboden worden. Maar de onderwijscommissie besliste dat bij een centraal inschrijvingssysteem toeval het meest rechtvaardige criterium is." Crevits reageerde bits op de kritiek van Decruynaere. De minister suggereert dat de problemen aan het Gentse systeem liggen.

Beste @ElkeDecruynaere. Als je beslist om digitaal aan te melden in het secundair onderwijs is het echt wel mogelijk om maximaal de eerste keuze van mensen te respecteren. Tot straks. #ZwartepietenNietNodig — Hilde Crevits (@crevits) March 5, 2018

Meeste kinderen school van eerste keuze

In het Gentse lotingssysteem kreeg 87 procent van de kinderen de school die ze als eerste keuze aanstipten. 10 procent kreeg hun tweede keuze. "Maar we gaan een grondige evaluatie doen", belooft Decruynaere. "Het is het eerste jaar dat er een digitaal inschrijvingssysteem is voor middelbare scholen."

"Het alternatief was ouders laten kamperen in de vrieskou. Dat is ook onaanvaardbaar. Daarom hebben we als lokaal bestuur in overleg met alle Gentse scholen beslist om dit systeem op poten te zetten", zegt Decruynaere. "De scholen hebben er vrijwillig op ingetekend. Maar we gaan het individueel bekijken. Ook al moet iedereen goed beseffen dat we niemand kunnen voortrekken. Dat zouden andere ouders dan weer niet aanvaarden."

In Antwerpen wordt hetzelfde systeem gebruikt. Daar is nog niet bekend gemaakt wie naar welke school kan.