Getuige tegen Siciliaanse maffia is verkozen in het Italiaanse parlement

Er zitten nogal wat nieuwe gezichten in het Italiaanse parlement en een van hen is de vrouw die 26 jaar lang ondergedoken was om te ontsnappen aan wraakacties van de Siciliaanse maffia.

De 51-jarige Piera Aiello moest daarom campagne voeren achter gesloten deuren omdat ze haar gezicht niet in het openbaar mocht vertonen. Toch haalde ze meer dan 52 procent van de stemmen in haar kiesdistrict Marsala in het westen van Sicilië.

Ze is nu verkozen voor de Vijfsterrenbeweging van de komiek Beppe Grillo, die zondag de grootste partij van Italië is geworden. Aiello heeft aangekondigd dat ze nu terug in het openbaar zal verschijnen en de ongelijkheid in de maatschappij wil bestrijden.

Aiello was in 1991 getuige van de moord op haar man Nicolo Atria, de zoon van maffiabaas Vito Atria. Die was eerder vermoord door een rivaliserende clan en haar man werd gedood omdat die vreesde voor repressailles. Uit weerwraak speelde Piera Aiello bewijzen van misdaden van die andere clan door aan procureur Paolo Borsellino, die kort daarop zelf werd vermoord. Daarna moest de vrouw als beschermde getuige onderduiken en verhuizen naar een andere regio in Italië.