Gewezen Russische spion in kritieke toestand na vergiftiging in Groot-Brittannië

De 66-jarige Sergej Skripal samen met een jonge vrouw bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum in Salisbury, in het Zuid-Engelse graafschap Wiltshire. Hij is naar een ziekenhuis gebracht en zou in kritieke toestand zijn. Skripal zou besmet zijn met een nog onbekende stof, maar de politie wil niet veel kwijt over de zaak.

Skripal was een voormalige officier van de Russische militaire inlichtingendienst. Hij speelde jarenlang informatie door aan de Britse geheime dienst MI6, maar werd in 2006 betrapt en tot 13 jaar cel veroordeeld. In 2010 kwam hij vrij door een spionnenruil tussen het Westen en Rusland en sindsdien woonde hij in Engeland.

Wat er precies gebeurd is met Skripal en wie er achter de besmetting zit, is nog niet duidelijk. De zaak doet echter wel denken aan die van Alexander Litvinenko, een andere voormalige Russische veiligheidsofficier en dissident, die in 2006 in Groot-Brittannië overleed nadat hij besmet was met het giftige polonium. Voor hij stierf, gaf Litvinenko de schuld aan de Russische president Vladimir Poetin.