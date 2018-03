Een griepvaccin, maar toch ziek? Hier zou het aan kunnen liggen

Het is een terugkerend fenomeen in oktober en november: mensen die zich laten vaccineren tegen de griep. Maar wie denkt dat hij of zij daardoor in de koude wintermaanden niet ziek kan worden, komt bedrogen uit.

"Een griepvaccin beschermt nooit voor honderd procent", zegt viroloog Van Ranst. "Een van de problemen is dat we in februari al de vaccins moeten samenstellen voor volgend jaar. Er is namelijk zoveel tijd nodig om die vaccins te maken. Ze proberen dan de beste inschatting te maken op basis van de griepstammen die op dat moment het meest circuleren. In de meeste gevallen draait dat goed uit, maar soms ook niet."

Drievoudig en viervoudig vaccin

Maar deze winter speelt vooral het verschil tussen het drievoudig en viervoudig vaccin een rol, zo benadrukt Van Ranst. In het viervoudig vaccin zitten twee influenza a-stammen en twee b-stammen. In een drievoudig vaccin zitten twee a-stammen, maar slechts één b-stam. Daar moet dus elk jaar worden gekozen voor welke stam er wordt gegaan.

In september zei ik al dat wellicht de b-stam die niet in het drievoudig vaccin zit problemen zou veroorzaken.

"In september vorig jaar zei ik al dat wellicht de b-stam die niet in het drievoudig vaccin zit problemen zou veroorzaken. Je zag het gebeuren in Australië en dan kan je verwachten dat dat hier ook zo zal zijn", zegt de viroloog. "Dat is ook uitgekomen. Vijftig procent van de griepgevallen wordt veroorzaakt door die bewuste stam."

Het is de huisdokter die mag beslissen of het drievoudig of viervoudig vaccin wordt voorgeschreven. "De vaccins mogen alletwee op de markt komen, dus er is niets verkeerd mee", zegt Van Ranst. "Maar je merkt wel dat de meeste firma's nu werken aan het viervoudig vaccin. Ik vermoed dat we binnen één of twee jaar enkel nog het viervoudig vaccin zullen gebruiken. En dat is een goede zaak."

Zwaar seizoen?

En hoe zat het eigenlijk met het griepseizoen in het algemeen? Was het zwaarder dan anders? "Neen", benadrukt de viroloog. "We hebben elk jaar de indruk dat het heviger was, maar dat is omdat we snel vergeten. Dit jaar was niet anders dan vorig jaar."

Maar het griepseizoen is zeker nog niet gedaan, zo zegt Van Ranst. "We zitten nu op de piek, al verwacht ik dat de cijfers van woensdag een lichte daling zullen tonen." Wellicht is het griepseizoen pas binnen een maand voorbij.