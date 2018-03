Jaarlijkse sleehondenrace "Iditarod" in Alaska gestart

In Willow, 120 kilometer van Anchorage, zijn 67 teams vertrokken voor de jaarlijkse Iditarod, een race van 1.700 kilometer naar de stad Nome. De race -en de route- zijn genoemd naar de goudzoekersplaats Iditarod aan de gelijknamige rivier, die nu verlaten is. Het record staat op minder dan 9 dagen. Niet alleen de afstand is een uitdaging. Ook de koude en de toestand van de sneeuw onderweg kunnen het de "mushers", de hondenmenners, knap lastig maken.