De grappen (en sneren) van Jimmy Kimmel op een rijtje

Enveloppegate

Kimmel begon zijn monoloog met een verwijzing naar de "enveloppegate" van vorig jaar. Toen werd serieus geblunderd met de enveloppen, waardoor de filmploeg achter "La La Land" op het podium werd geroepen om de Oscar voor beste film in ontvangst te nemen, terwijl "Moonlight" eigenlijk de winnaar was. "Ik wil benadrukken dat als je dit jaar je naam hoort als winnaar, dat je niet meteen het podium op moet lopen", grapte Kimmel. "Geef ons eerst een minuutje."

Grensoverschrijdend gedrag

Kimmel ging ook het debat over grensoverschrijdend gedrag in Hollywood niet uit de weg. Zo noemde hij "Oscar" de "meest geliefde en gerespecteerde man in Hollywood". "En daar is een goede reden voor, kijk gewoon naar hem. Hij houdt zijn handen waar je ze kan zien. Hij zegt nooit iets gemeen. En nog het meest belangrijke: hij heeft geen penis." Maar Kimmel had ook een scherpe boodschap: " We mogen ongepast gedrag niet zomaar laten passeren, de wereld kijkt naar ons."

Ongelijke verloning

Kimmel haalde ook de ongelijke verloning tussen acteur Mark Wahlberg en actrice Michelle Williams voor de film "All the money in the world" aan. Die nieuwe opnames waren nodig omdat de scènes met Kevin Spacey (die in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag) werden geschrapt. Williams kreeg slechts 80 dollar per dag uitbetaald (voor een totaal van minder dan 1.000 dollar), terwijl Wahlberg 1,5 miljoen dollar mocht ontvangen voor de heropnames. "Mark Wahlberg heeft aangekondigd dat hij die 1,5 miljoen dollar aan Time's up schenkt, het fonds dat juridische steun biedt aan vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele intimidatie. Dus Michelle Williams, de bal ligt nu in jouw kamp, wat ga jij doen met die 80 dollar?", grapte Kimmel.

Avond voor positiviteit

Kimmel noemde de Oscarceremonie ook wel een "avond voor positiviteit", een avond om de successen van Hollywood te vieren. "Zo zijn plafonds doorbroken", aldus Kimmel, waarbij hij onder anderen verwees naar Greta Gerwig die als eerste vrouw in 8 jaar in de categorie beste regisseur is genomineerd.

Pence en Trump

Verder moesten ook enkele Amerikaanse politici het ontgelden, meer bepaald de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Amerikaanse president Donald Trump. "Timothée Chalamet is de ster in een kleine, maar krachtige film "Call me by your name" (een film die het verhaal vertelt van twee hoofdrolspelers die verliefd worden op elkaar nvdr.)", zei Kimmel. "Er zijn maar twee films in de categorie van beste film die meer dan 100 miljoen dollar hebben verdiend. Maar dat is het punt niet. We maken films niet voor het geld, we maken ze om Mike Pence van streek te maken."