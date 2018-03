Binnenkort kan u in Brussel optreden bijwonen in "kleinste concertzaal ter wereld"

De "Klarafestival Box" is een glazen container waarin toeschouwers een miniconcert kunnen bijwonen. Dat is het concept waarmee Klarafestival dit jaar uitpakt om meer mensen warm te maken voor klassieke muziek. Een concert bijwonen is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

Sophie Detremmerie van Klarafestival zegt dat het een van de blikvangers zal zijn. “Een concert bijwonen in de kleinste concertzaal ter wereld is een unieke ervaring. Muzikant en luisteraar zitten oog in oog met elkaar, in een glazen ruimte, voor een intiem en persoonlijk miniconcert. Dat is de pure essentie van live muziek.”

De Klarafestival Box is een container van 2,5 meter breed en 6 meter lang, met vier glazen wanden. Binnenin staat niets meer dan een zetel en een piano. Tijdens Klarafestival vinden in totaal 114 miniconcertjes van een kwartier plaats, gespeeld door twaalf verschillende artiesten of ensembles.