Lente komt steeds vroeger, in het noordpoolgebied nu al 16 dagen

Onderzoekers van de University of California-Davis ontdekten een systeem in de vervroeging: per 10 graden noorderbreedte dat men noordelijker gaat, arriveert de lente vier dagen vroeger dan tien jaar geleden. Dat is drie keer zoveel als vorige studies aangaven.

Daardoor komt de lente in het zuidelijk gelegen Los Angeles nu een dag vroeger dan tien jaar geleden, in het centraal gelegen Chicago vier dagen, en in het noordpoolgebied zestien dagen vroeger.