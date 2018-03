Loopt uw digitale klok achter? Dit is de oorzaak

Een beetje klokkentechnologie. Sommige digitale klokken werken met een kwartskristal. Dat kristal krijgt een frequentie als je er elektrische spanning op zet. Door die frequentie in te delen, kan je 1 seconde afmeten en zo het klokje aandrijven. Andere digitale klokken moet je aansluiten op het elektriciteitsnet, in het stopcontact steken dus. Zij maken gebruik van de frequentie van het hoogspanningsnet. Het is bij die laatste soort klokken dat de problemen opgedoken zijn.

Het Belgische hoogspanningsnet maakt deel uit van wat het Continental European Power System heet, een geïnterconnecteerd systeem dat zich uitstrekt van Portugal tot Polen. In januari zijn er problemen opgedoken bij een netbeheerder in Zuidoost-Europa, met verstoringen in de frequentie tot gevolg.

Het Europese net draait op een frequentie van 50 hertz (Hz), dat betekent dat de spanning op het net 50 keer per seconde verandert. En dat geeft "impulsen" aan die digitale klok. Door de storing was de frequentie op het net de afgelopen weken lager dan 50. Daardoor tikten de wijzers minder snel en versprong de klok trager. Vandaar de vertraging bij al uw klokken in huis die werken op het elektriciteitsnet.