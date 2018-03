Marghem (MR) bijt terug naar CD&V en Open VLD: "Kennis niet altijd van zelfde niveau"

Marghem krijgt de laatste weken nogal wat kritiek vanuit de rangen van de meerderheid voor haar aanpak van het energiedossier. CD&V-Kamerlid Leen Dierick had het over "een brokkenparcours", haar Open VLD-collega Egbert Lachaert verwijt Marghem verwarring en wantrouwen te creëren, waardoor ze een kernuitstap zou bemoeilijken en dus in de kaart van coalitiepartner N-VA zou spelen. De N-VA is een koele minnaar van de kernuitstap.

"Van Leen Dierick (CD&V) en Egbert Lachaert (Open VLD) heb ik veel meer het idee dat ze enkel de aandacht opzoeken, hun kennis is niet altijd van hetzelfde niveau", sneert Marghem. "Ik begrijp dat je dat moet doen als parlementslid. Maar iemand als Dierick komt elke zomer met hetzelfde riedeltje: hoe zit het met het klimaatpact? Wel, we zijn er bijna en nu is het ook niet goed. Lachaert heeft dit dossier ook maar gekregen omdat Annemie Turtelboom intussen weg is. CD&V en Open VLD zijn beiden vòòr een kernuitstap in 2025. Dat ze daar dan ook aan meewerken."

De uitlatingen van Marghem wekken wrevel op bij CD&V en Open VLD. CD&V-voorzitter Wouter Beke twittert dat Marghem blij zou moeten zijn met kritische parlementsleden die wakker liggen van de energietoekomst.