Merkel wil Duits volkslied niet genderneutraal maken: "Erg tevreden met huidige tekst"

Concreet wil ze het woord "Vaterland" (vaderland) vervangen door "Heimatland" en de uitdrukking "brüderlich mit Herz und Hand" (broederlijk met hart en hand) door "moed gegeven door hart en hand".

Maar een aanpassing ziet Angela Merkel niet zitten. Zij is "erg tevreden" met de tekst zoals die nu is, zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert.

In haar voorstel verwees Kristin Rose-Möhring onder meer naar Canada, waar mannen en vrouwen op gelijke voet werden gezet in de nationale hymne. De zin "True patriot love in all thy sons command" werd daar aangepast. "All thy sons" is nu "all of us".