"Het is duidelijk dat de Italianen lak hebben aan de huidige politieke cultuur"

De verkiezingsuitslag ligt in de lijn van de verwachtingen, maar is niet zo goed nieuws voor de politieke stabiliteit van Italië. Geen enkele partij of politiek blok heeft een werkbare meerderheid. "De Vijfsterrenbeweging liet al optekenen dat ze nu wel naar hen zullen moeten luisteren", zegt Strynckx. "Zo onbestuurbaar stellen ze zich dus niet op, al staat stichter van de beweging, Beppe Grillo, al op de rem."

Het rechtse blok van onder meer Forza Italia en Lega wordt het grootste blok. Ook daar is het de traditionele partij, Forza Italia met name, die een tegenvallend resultaat laat zien. De partij blijft steken op hooguit 14 procent, niettegenstaande de comeback van Silvio Berlusconi. "De tijd van de mirakels is voorbij voor Berlusconi", is de conclusie van de krant La Repubblica.

Des te pijnlijker voor de 81-jarige gewezen premier, is het feit dat de Lega, zijn partner in de rechtse alliantie, een stuk groter wordt dan Forza Italia. "Volgens Berlusconi komt dat omdat hij zelf niet op een lijst mocht staan", zegt VRT-collega Mieke Strynckx in Italië.