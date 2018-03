Minder dan helft van alle kinderen wordt nog gedoopt

Dat een pasgeboren kind gedoopt wordt, is geen evidentie meer. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Bisschoppenconferentie. Tussen 2010 en 2016 is het aantal kinderdoopsels in de bisdommen Hasselt, Gent, Antwerpen, Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel met een kwart gedaald, van 45.657 naar 33.875. Cijfers voor de bisdommen van Namen, Luik en Doornik zijn er nog niet. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft wel nog altijd de meeste dopen, maar de daling is er wel het grootst: -32,4 procent. De beste van de klas is het bisdom Gent, met maar een daling van 10,5 procent.

• Aartsbisdom Mechelen-Brussel: -32,4%

• Bisdom Antwerpen: -31,4%

• Bisdom Hasselt: -25,8%

• Bisdom Brugge: – 24,4%

• Bisdom Gent: -10,5%

"Het is een uitdrukking van een evolutie die al lang bezig is", zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. "Een evolutie van een vrij 'vanzelfsprekend christendom' waarbij, op een minderheid na, iedereen zich tot de katholieke kerk bekende en dus ook vanzelfsprekend zijn kind liet dopen, naar een 'keuze christendom'."

In deze tijd is het bijna anvant-garde als je nog kiest voor een godsdienst Geert De Kerpel, woordvoerder Belgische Bisschoppenconferentie

Geen vanzelfsprekendheid of evidentie meer, maar mensen kiezen er dus bewuster voor om hun kind te laten dopen en de beginselen van de katholieke godsdienst bij te brengen én ze te laten behoren tot de kerk. "Je mag zelfs zeggen dat in deze tijd het bijna zelfs 'anvant-garde' of 'tegen de stroom' is als je nog kiest voor een godsdienst", zegt De Kerpel nog.

"Geen reclamcamepagnes maar inzetten op authenticiteit"

De daling van het aantal dopen is voor de Belgische bisschoppen geen reden voor paniek. "Elke organisatie, en dat is ook voor de katholieke kerk het geval, heeft graag meer leden dan minder", erkent Geert De Kerpel. "Maar het is niet zo dat de katholieke kerk reclamecampagnes gaat beginnen voeren", vervolgt de woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie. "Waar wij op inzetten , is wat de eerste leerlingen van Jezus zelf ons hebben voorgedaan en dat is proberen om een zo authentiek mogelijk christendom te zijn, een kerk die een alternatief biedt waar mensen naar op zoek zijn, die prikkelt en authentiek is."

Zou het leuk vinden dat bisschoppen wat woester aanwezig zijn in het maatschappelijke debat Rik Torfs, kerkjurist

Kerkjurist Rik Torfs vindt ook niet dat er reclamecampagnes moeten komen, maar heeft wel een waarschuwing voor de kerk en haar leiders. "Ik denk wel dat je moet proberen heel sterk aanwezig te zijn", zegt Torfs in het Radio 1-programma Hautekiet. "Ik zou het leuk vinden dat bijvoorbeeld onze bisschoppen wat woester aanwezig zouden zijn in het maatschappelijke debat. Dat ze weliswaar goed geargumenteerd over allerlei vraagstukken standpunten zouden innemen. Datzou helpen."