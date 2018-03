Museum Dr. Guislain stelt tentoon in Seoel: "Mentale kwetsbaarheid is taboe in Zuid-Korea"

Het Museum Dr. Guislain in Gent is bekend van zijn collectie historische voorwerpen die te maken hebben met de behandeling van psychiatrische patiënten door de eeuwen heen, én van zijn thematentoonstellingen over geestelijke gezondheidszorg, vaak ook met kunst gemaakt door mensen met psychische kwetsbaarheid, de zogenoemde "outsider art" of "art brut".

Er is belangstelling voor deze aanpak vanuit het buitenland. In Seoel, in Zuid-Korea, loopt de tentoonstelling “The Origin. History of psychiatry & art brut” in het nieuwe kunstencentrum Versi. Daarvoor zijn kunstwerken en objecten uit Gent gebruikt.

“Mentale kwetsbaarheid is in het hoogtechnologische en dichtbevolkte Zuid-Korea nog steeds een taboe,” zegt Patrick Allegaert, directeur van het Museum Dr. Guislain. De zorg is er nog georganiseerd zoals bij ons vroeger: in grote instellingen, waarin honderden patiënten ook overdag in pijama rondlopen en hun familie nooit te zien krijgen. De expo in samenwerking met Gent, moet ook daarover de discussie aanzwengelen. De tentoonstelling opende zaterdag met een optreden van Sioen, die deels in Seoel woont.