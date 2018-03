Nederlandse Albert Heijn haalt "seksistisch" voetbalspel uit de rekken

De "soccer box" bevat fluitjes, opblaasballen en een kaartspel, maar is enkel bedoeld voor "jongens tussen 8 en 13 jaar". Verder steken enkele vrouwonvriendelijke vragen en antwoorden in het kaartspel. Zo is er de vraag "wat wil je echt niet zien?", waarbij een van de antwoorden "huilende meiden" is. Een andere vraag is: "Een meisje dat je niet leuk vindt, vraagt je uit. Wat doe jij?" Daar kan gekozen worden voor het antwoord: "Ik lach haar uit."

Extreem onzorgvuldig gekozen

Een trainer van een Nederlands meisjesvoetbalteam stelde zich via sociale media vragen bij het spel. Hij kreeg veel bijval en zijn bericht werd meermaals gedeeld. Daarop besloot Albert Heijn om het spel niet meer te verkopen.

De Nederlandse woordvoerder van Albert Heijn reageerde op de heisa: "Dit is een extreem onzorgvuldig gekozen product. Er liggen zo'n 27.000 producten in een winkel, dan kan er wel eens iets doorheen glippen, maar dit had niet mogen gebeuren."

Het product was enkel te koop in Nederland en ligt dus niet in de Belgische rekken.