Nieuw naakt van Bonom op Brusselse muur?

Wie dezer dagen langs de Varkensmarkt in Brussel loopt, zal een nieuwe muurschildering van een naakte vrouw kunnen bewonderen. De muurtekening is gisteren gesignaleerd door het Brusselse stadsmagazine Bruzz. Deze graffitti is vermoedelijk van dezelfde streetartist die ook de "penismuur" en andere "obscene" tekeningen maakte verspreid over de hoofdstad. Velen denken hierbij aan Bonom, het pseudoniem van Vincent Glowinski, maar die blijft ontkennen dat hij iets met de werken te maken heeft.

Volgens Björn Van Poucke, curator van het Oostendse streetartfestival The Crystal Ship, is het inderdaad nieuw werk van dezelfde kunstenaar die de "penismuur" maakte, dat vertelde hij in "De ochtend" op Radio 1. Eerder bracht VRT NWS al een artikel, waarin Van Poucke de kunstenaar aan verschillende muurschilderingen linkte. Van Poucke zegt de kunstenaar te kennen, maar hij wil geen naam noemen om de wens tot anonimiteit van de kunstenaar te respecteren.

"Het zijn vooral de stijl en de locatie van het werk, die de identiteit van de kunstenaar weggeven," aldus Van Poucke. "Hoewel de kunstenaar zelf blijft ontkennen dat hij de werken gemaakt heeft, ben ik wel vrij zeker dat ze van zijn hand zijn. Niet iedereen heeft het in zich om zomaar op één nacht een kunstwerk te maken van een metershoge blinde muur. Deze kunstenaar doet het ook nog steeds op een zeer klassieke wijze, bungelend aan een klimtouw. De meeste mensen hebben daar het lef niet meer voor, dat maakt deze werken uniek."

"Of we nog lang van het werk kunnen genieten, hangt vooral af van de eigenaar van het gebouw," zegt Van Poucke. "Als die beslist dat hij het niet mooi of ongepast vindt, zal de stad de tekening moeten verwijderen. De meeste tekeningen van deze kunstenaar zijn wel nog steeds te bezichtigen." Of het werk daadwerkelijk van de hand van Bonom is, zullen we vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen zeggen, maar wie het graag zelf wil zien, kan voorlopig nog steeds terecht op de Varkensmarkt.