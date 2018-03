Nieuwe vragen over snelle promotie van Martin Selmayr, de rechterhand van Juncker

Libération onthulde eerder al dat de benoeming van Selmayr in een recordsnelheid verliep, en dat het college van Commissarissen pas bij het begin van hun vergadering van 21 februari op de hoogte werden gebracht. De voorbije dagen kregen de woordvoerders van de Europese Commissie hierover op de dagelijkse persbriefing talloze vragen . De Commissie antwoordde dat er niets ongewoons gebeurd was, en dat er bijvoorbeeld, behalve Martin Selmayr, ook een tweede kandidaat was voor de functie van secretaris-generaal. De benoemingsprocedure vereist dat er minstens twee kandidaten zijn.

Libération schrijft nu dat die tweede kandidate, Clara Martinez, zich onmiddellijk na het sluiten van de termijn voor kandidaatstelling terugtrok, zodat alleen Selmayr overbleef als kandidaat. Martinez was adjunct-kabinetschef van Juncker en nam na de promotie van Selmayr diens plaats in als kabinetschef. Eerder verklaarde Europees Commissaris Oettinger, bevoegd voor personeelszaken, al dat hij alleen met Selmary een gesprek had gehad over zijn kandidatuur. Was Martinez een schijnkandidate? Toen er hierover vanmiddag vragen werden gesteld, zei de woordvoerder van de Commissie dat hij door de privacyregels niet kon vertellen wie de tweede kandidaat was, maar dat alle regels op een "religieuze" manier werden gevolgd.