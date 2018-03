Omstreden Russische kunst: museumdirecteurs distantiëren zich van MSK Gent

De saga van de Russische kunstwerken (schilderijen en ook enkele objecten) in het Museum voor Schone Kunsten in Gent blijft de gemoederen beroeren. Het gaat over ruim 20 werken van grote meesters als Kandinsky, aan het Gentse museum uitgeleend door de privéverzamelaars Toporovski uit Brussel. Er was twijfel over de echtheid ervan, wat minister van cultuur Gatz door experts wilde laten onderzoeken. Maar zover is het niet gekomen; de werken worden weer naar afzender gestuurd en er komt geen onderzoek.

Geen transparantie

Collega’s van MSK-directeur Cathérine De Zegher (foto) uiten nu felle kritiek op haar aanpak. De directeurs van M HKA, KMSK Antwerpen, Mu.Zee, Musea Brugge, Middelheim en vele andere musea schrijven in een open brief in De Standaard dat “de geloofwaardigheid van de hele museumsector en het vertrouwen in de professionaliteit van al onze medewerkers” in het gedrang komt door de manier waarop MSK Gent heeft gehandeld, met name “door het compleet gebrek aan transparantie en door de weigering verantwoording af te leggen en verantwoordelijkheid te nemen”.

“Gevolgen voor hele sector”

Dat heeft ook consequenties voor andere musea, zeggen de directeurs. “De geloofwaardigheid en reputatie van onze musea en erfgoedinstellingen is in het geding.” Volgens hen ondervinden ze dat dagelijks in hun contacten. De museumdirecteurs nemen nadrukkelijk afstand van de handelswijze van het MSK Gent. “Het zwijgen mag niet langer duren”, besluiten ze hun open brief.

“Geen museumoorlog”

Patrick Allegaert, directeur van het Guislainmuseum in Gent en voorzitter van het Museumoverleg in Vlaanderen, zegt aan VRT NWS dat vooral het gebrek aan transparantie hem en veel van zijn collega’s de gordijnen heeft ingejaagd. “Maar we zijn niet uit op een museumoorlog", zegt Allegaert. Hij roept op tot snel beraad binnen het Vlaams Museum Overleg, een informeel overleg­orgaan van alle musea. Allegaert pleit voor volledige openheid, maar tegelijk ook voor enige mildheid, want niet enkel Gent, maar alle musea staan onder druk “en moeten scoren”.

Nieuw onderzoek?