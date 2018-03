"Fenomenale gepassioneerde speech van Frances McDormand"

In de nasleep van de schandalen rond producer Harvey Weinstein stond ook deze Oscarsshow in het teken van de strijd voor meer rechten voor vrouwen. De zwarte jurken die we tijdens de vorige prijsuitreikingen zagen, werden deze keer wel achterwege gelaten.

"Het is allemaal goed gelopen dit jaar, de show was zeer goed gerepeteerd en net daarom is het allemaal een beetje voorspelbaar en saai op de duur. Wat er vorig jaar gebeurde, was heel gênant ("La la land" werd verkeerdelijk afgeroepen als winnaar van beste film, terwijl het "Moonlight" moest zijn), maar je hebt wel iets om over te praten. Faye Dunaway en Warren Beatty kregen dit jaar een herkansing om opnieuw de Oscar voor beste film te komen uitreiken. Ik vond dat een heel tof idee, maar ze hebben er uiteindelijk weinig mee gedaan."

Fenomenale speech van Frances McDormand

"Presentator Jimmy Kimmel riep in het begin van de show in zijn politiek geïnspireerde monoloog de winnaars op om passie te steken in hun speeches. Ik vond het jammer dat eigenlijk bijna niemand dat gedaan heeft. Het heeft tot aan Frances McDormand (beste actrice voor haar rol in "Three billboards outside Ebbing, Missouri") geduurd voor ik een speech zag die me deed opveren. Ze zei echt iets, over #metoo en Time's up. Ze riep alle andere vrouwelijke genomineerden in de zaal op om recht te staan. Ze wilde dat ze toonden aan de wereld dat zij verhalen te vertellen hebben. En ze zei ook dat ze daar geld voor moesten krijgen. McDormand heeft echt iets te zeggen."



Play knop

Weelde is heel erg verdeeld

Er was dit jaar geen grote Oscar-slokop à la "Titanic". "Met 4 prijzen is "The shape of water" van Guillermo del Toro de grote winnaar (die had 13 nominaties, won wel regie en beste film, de twee belangrijkste prijzen), maar "Three billboards outside Ebbing, Missouri" heeft er ook 2, "Dunkirk" won er 3 in technische categorieën. De weelde is heel erg verdeeld, maar dat toont aan hoe uitzonderlijk deze Oscarrace was. "Lady bird" van Greta Gerwig moest met lege handen naar huis. "Get out" heeft niet de Oscar voor beste film gewonnen, zoals ik gisteren nog voorspelde, maar won enkel de Oscar voor beste scenario. Jordan Peele is eerste Afro-Amerikaan die ooit in die categorie gewonnen heeft. Heel de avond stond trouwens in het teken van de strijd voor vrouwenrechten en minderheden."

James Ivory oudste Oscarwinnaar ooit

"Ik vond het zelf wel jammer dat "Call me by your name" maar 1 Oscar gewonnen heeft. James Ivory (89) werd bekroond voor het beste bewerkte scenario. Hij is de oudste Oscarwinnaar ooit. Die film vond ik trouwens de beste in de Oscarrace. Ivory heeft het boek van André Aciman herwerkt, Ivory is ook een levende legende. Hij heeft geweldige kostuumfilms gemaakt (zoals "Howard's end" en "The remains of the day"). Hij heeft nog nooit gewonnen voor zijn regie, maar nu dus wel voor dit scenario."

Geen verrassingen in acteurscategorieën

Bij de prijzen voor de acteurs waren er geen verrassingen. Frances McDormand werd bekroond als beste actrice voor haar vertolking in "Three billboards outside Ebbing, Missouri", "zij is echt de koningin van de avond", aldus Verrijcken. Gary Oldman ("Darkest hour") werd beste acteur, Sam Rockwell ("Three billboards outside Ebbing, Missouri") beste acteur in een bijrol en Allison Janney ("I, Tonya") beste actrice in een bijrol. "Gary Oldman is een levende legende, maar hij had nog nooit een Oscar gewonnen, al had ik er zelf deze keer nooit voor gestemd. "Three billboards", met 2 acteersprijzen, is ook zo'n acteursfestijn. Sam Rockwell is ook al decennia bezig en mocht wel eens beloond worden voor het harde werk."

Beste film was grootste verrassing