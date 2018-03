Oude Scheldebrug van Temse moet dringend hersteld worden

De oude Scheldebrug in Temse moet dringend hersteld worden. Dat is de brug over de Schelde op de N16, de weg die Sint-Niklaas verbindt met Mechelen.

Bij een inspectie van de brug kwam aan het licht dat er scheuren in het brugdek waren op het beweegbare gedeelte van de brug en die schade moet hersteld worden.

Tegelijk krijgt de brug een onderhoudsbeurt met een nieuwe antisliplaag en nieuwe belijning. De eigenlijke herstellingswerken beginnen half april, maar om te vermijden dat de schade erger wordt, geldt al een snelheidsbeperking van 30km/u.

Vanaf half april zal het auto- en vrachtverkeer moeten omrijden langs de nieuwe brug over de Schelde in Temse. Voetgangers, fietsers en treinen kunnen wel nog door.

De werkzaamheden duren twee maanden, er zal dag en nacht doorgewerkt worden.