Overheid zal 470 miljoen euro per jaar moeten ophoesten voor pensioenen Belgacom

In het verleden betaalde Belgacom zelf de pensioenen van ex-werknemers. In 2003 werd het toenmalige Belgacom, nu Proximus, voor een deel geprivatiseerd en naar de beurs gebracht. Om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor privé-investeerders, werd beslist dat Belgacom niet langer zelf de pensioenen hoefde te betalen van gepensioneerde ambtenaren die voor Belgacom hebben gewerkt. De Belgische staat kreeg in ruil het pensioen­fonds van Belgacom, waarin 5 miljard euro zat.

Dat pensioenfonds is binnenkort leeg, vanaf dan zal de overheid zelf moeten instaan voor de pensioenen. Volgens cijfers die Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) gaat het om 470 miljoen euro per jaar.

Het gaat om pensioenen van werknemers die als ambtenaar bij Belgacom hebben gewerkt. Tegenwoordig neemt Proximus alleen maar contractuelen aan. Het extra pensioengeld moet dus betaald worden tot de laatste ex-ambtenaar bij Proximus is overleden.

"Dit was toen al een slechte maatregel van de regering en wij zullen er in de toekomst het gelag voor moeten betalen", zegt Hendrik Bogaert. "Als de toenmalige regering de pensioenen gewoon bij Belgacom had gelaten, zou het winstgevende bedrijf vandaag zelf die pensioenen betalen. Nu wordt het een kost voor de belastingbetaler."