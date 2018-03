Proces tegen politicus Christian Van Eyken voor moord op man van minnares ligt stil 

Meer dan twee jaar geleden, in januari 2016, werd Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken opgepakt. Van Eyken zetelt als enige Franstalige in het Vlaams Parlement voor de Union des Francophones. Een paar maanden eerder was zijn secretaresse al aangehouden voor de moord op haar man. Die werd in juli 2014 gedood met een kogel in het hoofd. De twee stonden op scheiden en Van Eyken had een relatie met de echtgenote van het slachtoffer.

Handtekening ontbreekt

Van Eykens parlementaire onschendbaarheid moest dus worden opgeheven, maar amper een dag na zijn aanhouding mocht hij de gevangenis alweer verlaten. De onderzoeksrechter was vergeten het aanhoudingsbevel te ondertekenen, waardoor de voorlopige hechtenis van Van Eyken niet wettelijk was. Hij was weer een vrij man en zetelt tot vandaag in het Vlaams Parlement.

Camerabeelden

Het duurde dus een hele tijd voordat er verdachten werden opgepakt voor de moord. Camerabeelden brachten Christian Van Eyken in beeld als verdachte. In de nacht waarin het slachtoffer is vermoord, verlaten Van Eyken en zijn medewerkster namelijk het appartement waar de moord plaatsvond. Volgens de openbaar aanklager zijn die camerabeelden het bewijs dat de twee het slachtoffer als laatsten levend gezien hebben. Van Eyken en zijn medewerkster zijn de feiten altijd blijven ontkennen.

Advocaat: "Rechten van verdediging geschonden"

Het moordproces moest normaal gezien in december vorig jaar beginnen, maar het werd toen uitgesteld. De advocaten van Van Eyken wilden opgenomen telefoongesprekken en video-opnames beluisteren, maar door technische problemen bleek dat niet te lukken. Er werden computers ter beschikking gesteld, maar ook vandaag is het beluisteren van die opnames blijkbaar niet gelukt. Volgens de advocaat van Christian Van Eyken is het zo onmogelijk om van Eyken te verdedigen. "De rechten van de verdediging zijn sterk aangetast en deze zaak moet worden uitgesteld." Daarnaast is er ook de discussie rond de vernietiging van de assisenhervorming. Sinds het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat alle moordzaken weer voor een volksjury moeten komen, vechten advocaten in correctionele moordprocessen zoals dit proces de bevoegdheid van de rechtbank aan. Volgens de advocaten van Van Eycken is de correctionele rechtbank dus niet bevoegd en vinden dat de zaak voor assisen moet komen. Om deze twee redenen is het proces nu stilgelegd. Op 12 april doet de rechtbank een uitspraak hierover.