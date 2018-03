Republikeins topman in het Huis kant zich tegen de invoertarieven op staal die president Trump wil invoeren

Het gebeurt niet vaak dat Paul Ryan ingaat tegen plannen van president Donald Trump, maar vanavond heeft hij dat toch gedaan. Volgens Ryan dreigen die voorgestelde invoertaksen op staal en aluminium de "voordelen van de belastingverlaging teniet te doen".

Ryan is niet de enige Republikein die dat doet. Ook Kevin Brady, een Republikeins Congreslid die gespecialiseerd is in handelsbeleid, vreest dat Amerikaanse consumenten gedwongen zullen worden om hogere prijzen te betalen voor producten die ze kopen. Ook een aantal Republikeinse senatoren zouden er bij de president op aandringen om die geplande invoertarieven op staal en aluminium niet in te voeren.

De reactie van de parlementsleden is mogelijk een gevolg van een vingerwijzing door EU-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die had onlangs met tegenmaatregelen gedreigd als Trump zijn plannen zou doorzetten. Juncker had als voorbeelden invoertarieven op motoren van Harley Davidson en bourbon uit Kentucky genoemd. Wellicht niet toevallig, want Harley Davidson produceert motoren in Wisconsin, de thuisstaat van Paul Ryan en de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell is verkozen in de staat Kentucky.



President Trump is echter niet onder de indruk. "We zullen niet toegeven. Ik denk niet dat we naar een handelsoorlog gaan", zei hij tijdens een ontmoeting in Washington met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.