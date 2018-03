Spoedoverleg over Lam Gods in Gent: "We moeten waken over een veilige restauratie"

Al enkele jaren is een uitgebreide restauratie aan de gang van het Lam Gods, werelderfgoed van de gebroeders Van Eyck uit de 15e eeuw. Van de Sint-Baafskathedraal in Gent wordt het retabel deel per deel overgebracht naar het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De experts van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel), die de restauratie uitvoeren, hebben echter kritiek geuit in een brief, waaruit De Standaard vandaag citeert.

De KIK-experts betreuren dat er geen veiligheidsprotocol is en er is blijkbaar ook een probleem met de luchtvochtigheid in de zaal. Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) en zijn collega van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) willen nu “waken over een veilige restauratie van het Lam Gods”.

Wij zullen geen enkele onzorgvuldigheid aanvaarden. Geert Bourgeois, Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed

Bourgeois en Gatz roepen daarom alle betrokkenen bij elkaar: het KIK, het MSK, de stad Gent als inrichtende macht van het MSK, de kerkfabriek als eigenaar van het retabel en de Topstukkenraad. Vlaanderen heeft al anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie van het Lam Gods. In 2019 wordt de tweede fase afgerond en lassen de restaurateurs een rustjaar in. Voor de derde fase van de restauratie wordt gemikt op 2021.

Het is niet voor het eerst dat er problemen rijzen met de restauratie. Ook in 2013 waren er al problemen met vocht in de Sint Baafskathedraal, waar de panelen hangen die niet aan de beurt zijn voor restauratie. "Het moet nu echt wel stoppen, zeker met het oog op ons internationaal imago", zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) aan Belga.