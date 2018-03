Stad Gent beveelt externe audit Museum voor Schone Kunsten

"Ik heb een audit door externen bevolen over de mate waarin het MSK in dit dossier de geijkte regels en gebruikelijke referentiepraktijken inzake inkomende bruiklenen heeft gevolgd en zo niet, welke aanbevelingen zij voorstellen," zegt de Gentse schepen van Cultuur Annelies Storms (SP.A). De schepen hoopt zo snel mogelijk resultaten te krijgen. Op de vraag of museumdirecteur Catherine de Zegher voor haar kan aanblijven, antwoordt schepen Storms: "Het zal afhangen van de resultaten van deze audit hoe het verder met haar zal gaan."