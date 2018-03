Trump wil Canada en Mexico via staalheffingen tot nieuw NAFTA-verdrag dwingen

"Wij hebben grote handelstekorten met Mexico en Canada. NAFTA... is een slecht verdrag voor de VS en leidt tot de relocatie van bedrijven en banen", zo tweette president Trump aan het begin van deze week.

Toch liet Trump een opening: zo wil hij de twee buurlanden ontzien als het gaat over de geplande invoerheffingen op staal en aluminium als die twee landen bereid zijn een nieuw NAFTA-vrijhandelsverdrag te tekenen dat veel gunstiger is voor de Verenigde Staten dan het huidige. Concreet moet Canada "onze boeren beter behandelen" -lees landbouwbeleid- en moet Mexico de toevloed van drugs vanuit Centraal-Amerika naar de VS stoppen.

Even opvallend: over de geplande muur langs de grens met Mexico wordt niets gezegd, maar mogelijk komt dat nog ter sprake. Het ziet er dus wel naar uit dat Trump de invoerheffingen die hij vorige donderdag had aangekondigd, gebruikt als breekijzer om de NAFTA-partners onder druk te zetten.

De North American Free Trade Agreement (NAFTA) is een vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico. Het werd in 1994 mee ondertekend door de Democratische president Bill Clinton, maar was grotendeels het werk van de regering van de Republikeinse voorganger George Bush. Tijdens de kiescampagne had Trump NAFTA als een echt slecht akkoord bestempeld, maar hij wou het aanpassen, niet afschaffen.