Jodiumtabletten vanaf vandaag gratis beschikbaar bij apothekers

De regering lanceert vandaag een nieuwe informatiecampagne over nucleaire risico's, en volgens de Apothekersbond is in het kader daarvan de zone voor de verspreiding op voorhand van stabiele jodiumtabletten, uitgebreid tot 100 kilometer rond de nucleaire sites. Dat betekent in de praktijk dat heel het Belgische grondgebied nu gedekt is - op het kleine stadje Antoing in Henegouwen na.

Volgens de regering is die uitbreiding gebeurd "op basis van de lessen die getrokken werden uit de oefeningen van de laatste jaren, de ramp in Fukushima in 2011, en de nieuwe nationale en internationale aanbevelingen". Er is dus geen sprake van een verhoogd risico op een kernramp.

Mensen kunnen de jodiumtabletten gratis afhalen in de apotheek, en het wordt aangeraden aan "alle inwoners van de gemeenten die gelegen zijn in een nucleaire risicozone", dat wil zeggen in een straal van 20 kilometer rond een nucleaire site, of van 10 kilometer rond het Nationaal Instituut voor Radio-elementen IRE in Fleurus.

Daarnaast wordt het ook aangeraden aan alle kinderen jonger dan 18 jaar in het hele land, aan alle vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, en aan "alle verantwoordelijken van kindercollectiviteiten (crèches, scholen enz.)".

De apothekers zullen de tabletten echter ook geven aan mensen die niet tot de doelgroepen behoren, maar om de tabletten vragen. Ze zullen overigens ook niet controleren of iemand tot een risicogroep behoort.

De jodiumtabletten worden afgeleverd in een doosje van tien tabletten, voor maximum vier personen, en de apothekers zullen er informatie bij geven over hoe en wanneer de tabletten moeten worden ingenomen, hoe ze bewaard moeten worden etc.