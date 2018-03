Partito Democratico: "Het ziet er nog slechter uit dan verwacht"

Ondervoorzitter Maurizio Martina reageert verslagen. "Dit is een duidelijke nederlaag", zegt hij. "Het is nog slechter dan verwacht." Gewezen premier Renzi heeft nog niet gereageerd, maar zou dat volgens Martina in de loop van de voormiddag wel doen.

De PD was de grootste partij in het ontslagnemende Italiaanse parlement, maar volgens de eerste resultaten is de steun voor de partij bij de verkiezingen onder de 20 procent gezakt.

Forza Italia: "Gewonnen door focus op veiligheid en belastingen"

Brunetta onderstreept dat, zodra de regering op de been is, "illegale migratie volledig zal stoppen". "Wie hier komt om te werken of om een toekomst uit te bouwen, zal met open armen worden ontvangen", zegt hij. "Illegale migratie moet stoppen. We gaan doen zoals ze in Frankijk en Spanje doen."



"We hebben wel al een idee wat we gaan doen", zegt Giancarlo Giorgetti, ondervoorzitter van Lega. "We gaan rustig en sereen de toekomst bekijken, maar we weten wat we moeten doen." Giorgetti noemt de resultaten van zijn partij voorts historisch. Partijleider Matteo Salvini heeft nog niet gereageerd.

De grote winnaar is de Vijfsterrenbeweging. "Nu moet iedereen met ons praten", zegt Alessandro Di Battista, een van de bekendste koppen van de links-populistische beweging in Italië.