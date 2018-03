Vermassen op proces-Hardy: “Dit is het vreselijkste proces dat ik ooit heb meegemaakt”

Volgens advocaat Jef Vermassen is Renaud Hardy een psychopaat

en georganiseerde seriemoordenaar, die duidelijk wist wat hij deed. Vermassen vertegenwoordigt actrice Veerle Eyckermans, die kon ontsnappen aan een moordpoging. Volgens Vermassen is Hardy gevoelloos en heeft hij een enorme drang om te manipuleren. “Weinig blijven tot de laatste dag gerechtelijk onderzoek ontkennen wat er niet te ontkennen valt”. “Hardy is duidelijk verslaafd aan seks, macht, maar ook aan doden”, gaat Vermassen verder. “Je merkt ook dat de tussenperiode tussen de feiten telkens korter worden, wat eigen is aan verslaving”. Vermassen is het dus absoluut oneens met neuroloog Chris Van der linden, die vorige week op het proces zei dat Hardy volgens hem aan een impulscontrolestoornis lijdt door de zware Parkinsonmedicatie die hij neemt. “Wat hij heeft gedaan met zijn persoonlijkheidsstoornis en dat heeft niks met die medicatie te maken”, zegt Vermassen. “Zijn drift zal misschien wat minderen als men zijn medicatie aanpast, maar zijn moordgedachten zullen altijd aanwezig zijn. Hij kiest zijn slachtoffers bewust, hij handelt doelbewust en hij heeft meestal ook materiaal mee. Dat is een georganiseerde seriemoordenaar.”



Dit is het vreselijkste proces dat ik ooit heb meegemaakt Advocaat Jef Vermassen

Op het einde van zijn pleidooi zegt Vermassen nog dat de feiten van Hardy hem diep geraakt hebben. “Dit is het vreselijkste proces dat ik ooit heb meegemaakt”, zei hij. Maar de advocaat wil zijn cliënt nog een raad meegeven: “Er komt een dag dat u weer zin zal krijgen in het leven, want de mens is sterk. Gooi dan die dader van uw nek, want hij heeft het recht niet om uw leven te beheersen.”

Van der Velpen: “Argumentatie van neuroloog Van der Linden is wettenschappelijk nepnieuws”

Ook advocaat Jos Van der Velpen kan de stelling van neuroloog Chris Van der linden niet begrijpen. Hij vertegenwoordigt enkele nabestaande van Berlinda Doms, die vermoord werd door Hardy. “Om het in moderne termen te zeggen: dit is wetenschappelijk nepnieuws”, zegt Van der Velpen over de impulscontrolestoornis. “Dat heeft de wetsdokter duidelijk aangetoond”. Hij doelt daarmee op dokter Dirk Van den Bogaert, die alle artikels heeft gelezen die over de zogenaamde impulscontrolestoornis zijn verschenen. Volgens hem zijn de artikels vaak heel summier, en is er ook geen enkel bewijs dat de medicatie kan leiden tot moorden.

Hard, harder, hardst, Hardy Advocaat Dieter Van Hemelrijck

“Laat het duidelijk zijn, Renaud Hardy is een seriemoordenaar buiten categorie”, zegt Van der Velpen. Advocaat Dieter Van Hemelrijck, die enkele nabestaanden van Linda Doms vertegenwoordigt, zal daar later aan toevoegen: “Hard, harder, hardst, Hardy.”

Hardy reageert: “Ik ben doodziek”

Tijdens het pleidooi van Vermassen, reageert Renaud Hardy, die achter hem zit, regelmatig. Toen Vermassen vertelde dat Hardy in de gevangenis klaagt over de slechte kwaliteit van appelsienen en kiwi’s die hij krijgt, begint Hardy te huilen. “Ik ben doodziek, ik kom hier naar de zitting, …”, zei hij snikkend. Zijn advocaat draait zich daarop om en vraagt om stil te zijn. Vanmorgen had de voorzitter van het assisenhof hem al gewaarschuwd dat hij zich moest gedragen. “Als u zich niet aan de regels houdt, zal ik

genoodzaakt zijn om van de maatregel gebruik te maken om u uit de zittingszaal te weren”, zei de voorzitter. Maar ook het pleidooi van advocaat Van der Velpen werd even onderbroken door Hardy. Via een politieman geeft Hardy een briefje aan de voorzitter, waar hij zegt dat hij dringend naar het toilet moet. Uiteindelijk schorste de voorzitter de zitting even, maar hij zegt er wel bij dat hij dit de rest van de dag niet meer gaat doen tijdens een pleidooi. Hardy vraagt daarop of hij de debatten wel nog moet blijven volgen, want “ik krijg hier te veel stress van, zegt hij. De voorzitter zegt dat hij verder wil gaan.



Eind deze week kennen we wellicht de uitspraak