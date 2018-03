Politieke impasse dreigt in Italië: geen enkel blok haalt werkbare meerderheid

De grote verliezer van deze verkiezingen is de centrumlinkse Partito Democratico (PD) van gewezen premier Renzi. Zij schommelen rond de 19 procent. Minder dan de helft van wat Renzi haalde toen hij voor het eerst verkiesbaar was in de nationale politiek.

Het rechtse blok van onder meer Forza Italia van Silvio Berlusconi, Lega van Matteo Salvini strandt rond de 37 procent, ook niet genoeg voor een werkbare meerderheid. Opmerkelijk wel is dat Lega groter wordt dan Forza Italia. Berlusconi wijt dat aan het feit dat hij zelf niet verkiesbaar was. Hij mag door een veroordeling voor corruptie tot 2019 niet op een lijst gaan staan.

Doordat geen enkele partij een werkbare meerderheid haalt, ziet het er naar uit dat Italië afstevent op een politieke impasse. Al blijft het natuurlijk wachten op de definitieve resultaten.

Vooraleer die binnen zijn, is het moeilijk om een zicht te hebben op de zetelverdeling. De verdeling van die zetels is sinds kort veranderd. Per district gaat ongeveer een derde sowieso naar de grootste partij (in dat district).