Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen trekt N-VA-lijst in Deinze

De 46-jarige Vermeulen zit al sinds 2012 in de gemeenteraad van Deinze en wordt kopvrouw voor N-VA in de nieuwe fusiegemeente. Als ze het in oktober tot burgemeester kan schoppen, zet ze haar mandaat als Vlaams Parlementslid stop, zegt ze.

Op de tweede plaats op de N-VA-lijst komt de OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken Jan Pauwels uit Merendree. De lijstduwersplaats wordt ingenomen door gemeenteraadslid en huisarts Paul Soetaert uit Petegem.