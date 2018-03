De VN-vluchtelingenorganisatie roept de Europese lidstaten op tot meer solidariteit met de vluchtelingen in Libië. De organisatie deed dat in een debat in het Europees Parlement. In november vorig jaar kondigde de Europese Unie de noodevacuatie aan van vluchtelingen in Libië, maar daar is tot nog toe nog niet veel van in huis gekomen.