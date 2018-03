800 mensen herdenken 16-jarige meisje dat stierf op zwart kruispunt in Oostakker

De 16-jarige Nikita was twee weken geleden met de fiets op weg naar school toen ze op een druk kruispunt in Oostakker werd aangereden door een vrachtwagen die rechtsaf wilde slaan.

Nu, exact twee weken later, vond er op dezelfde plek een herdenking plaats, waar zo'n achthonderd mensen op af kwamen. Onder meer tieners uit de school van het meisje en jonge gezinnen met kinderen waren aanwezig. Er werd een minuut stilte gehouden en er werden bloemen gelegd bij een witte fiets.

Het bewuste kruispunt stond al sinds 2003 op de lijst van zwarte punten, maar werd nooit aangepakt. De dagen nadien kwam er een discussie over de gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen. Zo benadrukte minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat hij meer geld zal vrijmaken en dat hij de punten versneld zal aanpakken.

Ondertussen herhaalt de Fietsersbond - samen met de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen - de vraag om werk te maken van meer fietsveiligheid. "Voer op korte termijn conflictvrije verkeerslichtenregelingen in en stel zwarte fietspuntenlijsten op", zo staat te lezen in een persbericht. "Daarnaast moet er ook een mentaliteitswijziging komen bij wegbeheerders. We moeten van "vlot, duurzaam en veilig" naar "veilig, duurzaam en vlot" gaan."