Dit bedoelde Frances McDormand met haar slotwoorden "inclusion rider"

Het concept werd ontwikkeld door Stacy Smith, oprichter van het Annenberg Inclusion Initiative aan de University of Southern California. Ze gaf er in 2016 een TED Talk over (zie video hieronder). Tijdens een onderzoek rond Amerikaanse films ontdekte ze dat de casting vaak de maatschappelijke achtergrond niet correct weerspiegelt waartegen het verhaal zich afspeelt. Volgens haar kan een "equity clause" of een "inclusion rider" (een clausule over inclusie, de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten) een deel van de oplossing zijn. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in films. Zowel voor als achter de schermen kan er dankzij de inclusion rider meer diversiteit zijn.

Enkele opmerkelijke cijfers die uit onderzoek van Smith naar boven kwamen. In 2015 zaten in 48 van de 100 topfilms in de VS geen Afro-Amerikaanse vrouwen, in 70 films zaten er geen vrouwen van Aziatische afkomst, in 84 films zat geen enkele vrouw met een handicap en in 93 films zaten er geen lesbische, biseksuele of transgender-personages. "Ik noem dit de epidemie van de onzichtbaarheid", stelde Smith in haar TED Talk.