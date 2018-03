Website MR zet per ongeluk voorstel "uitroeiing daklozen en vluchtelingen" online

Het gaat met name over de website pour.be, waar burgers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voorstellen konden plaatsen. Op de pagina voor Brussel stond even de boodschap "uitroeiing van onze daklozen en de vluchtelingen" te lezen. "Want zij veroorzaken onveiligheid in onze stad."

De Brusselse PS-politica Catherine Moureaux interpelleerde daarop enkele MR-kopstukken met de vraag of ze de bewuste boodschap onderschreven. Ze gebruikte daarbij de hashtag #fascisme. "Uiteraard onderschrijven wij dergelijke uitspraken niet", antwoordde MR-woordvoerder Christophe Cordier. Het voorstel werd snel offline gehaald.

De voorstellen worden normaalgezien eerst gelezen en goedgekeurd door medewerkers van de MR, weet de Brusselse zender BX1. Dat het voorstel over de uitroeiing toch online werd gezet, heeft te maken met een "technisch probleem", laat de MR weten.