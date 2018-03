Zuid-Koreaanse delegatie ontmoet Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un

De 10-koppige Zuid-Koreaanse delegatie is op tweedaags bezoek in Noord-Korea om de spanning tussen beide Korea's te verminderen. Ook de vijandige relatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten staat op de agenda. De delegatie bestaat onder meer uit Chun Eui-yong, de veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president, en Suh Hoon, directeur van de nationale inlichtingendiensten. De dooi tussen Pyongyang en Seoel is er gekomen door de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse delegatie is op de luchthaven van Pyongyang ontvangen door Ri Son-gwon en Kim Yong-chol, twee hooggeplaatste leden van het regime in Noord-Korea die ook aanwezig waren op de Olympische Spelen. De delegatie zal later vandaag dineren met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat laatste is een primeur. Sinds die zijn vader opvolgde als leider van het land, hebben geen hoge Zuid-Koreaanse ambtenaren de Noord-Koreaanse leider ontmoet.