"De slechtst boerende notarissen verdienen 60.000 à 70.000 euro per maand"

Knack keek naar de jaarrekeningen van de notarissen en berekende zo hun winst, dus na de aftrek van personeelskosten en allerlei andere beroepskosten. De bedragen in hun onderzoek zijn bruto.



De maandlonen die uit het onderzoek voortkomen, zijn opmerkelijk hoog. Zo verdiende een notaris in Gent in 2016 bijna 1,5 miljoen euro. Een collega in Knokke-Heist mocht dan weer 1,9 miljoen euro bijschrijven, dat is een maandinkomen van 160.000 euro bruto.



Dat zijn de uitschieters. De notarissen die het blijkbaar veel minder goed doen, zitten met een bruto-maandloon rond de 60.000 à 70.000 euro. Knack concludeert dat een maandloon van 100.000 euro zeker geen uitzondering is in notarisland.