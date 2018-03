Sponsors Rode Duivels bezorgd om WK-hymne van Damso, ook Zuhal Demir vindt dat Voetbalbond moet ingrijpen 

Damso’s teksten “bulken van walging, misprijzen en verbaal geweld jegens vrouwen,” schrijft de Vrouwenraad in een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels, met name Carrefour, AB InBev, Royal Mail, la Loterie Nationale, ING, BMW, Proximus, EDF, PwC, Coca-Cola, Adidas, Besix et Munich Re.

Het lied van Damso is nog niet bekend, maar de artiest zelf krijgt felle kritiek, wegens zijn seksistische teksten. De Vrouwenraad had vanmorgen de sponsors opgeroepen om verzet aan te tekenen.

"De Wereldbeker voetbal is een media-evenement dat mannen, vrouwen en kinderen in de ban houdt. De Vrouwenraad vindt het onaanvaardbaar dat iemand als Damso, gekend voor zijn grove en seksistische taal, de vaandeldrager van ons land kan zijn," schrijft de organisatie.

Wat zegt deze keuze over onze samenleving? Dat we er geen graten in zien om haatboodschappen te sturen naar de helft van de bevolking?

Sponsors reageren

Meerdere sponsors hebben bij de keuze van de Voetbalbond voor Damso hun bezorgdheid geuit daarover, zo ook bouwbedrijf Besix. "Destijds hebben we de Voetbalbond om uitleg gevraagd, bij die keuze voor Damso. We zijn bijzonder bezorgd over het seksisme, dat doorschemert in zijn teksten", zegt woordvoerster Florence Bribosia. "Wij hebben toen te horen gekregen dat Damso gekozen werd omwille van zijn artistieke kwaliteiten. Maar hoe meer teksten we van hem horen, hoe meer onze bezorgdheid toeneemt. We betreuren deze houding van de Voetbalbond. Want voor racisme en seksisme is geen plaats in de bedrijfwereld, de sport, of de maatschappij", zegt ze.

"Respect en diversiteit zijn voor ons van cruciaal belang, zeker in een sport als voetbal die mensen samenbrengt. Nu: het concrete WK-lied van Damso kennen we nog niet. We hopen dat een nummer met de titel "Human" meer verbondenheid uitstraalt dan zijn andere teksten."