"Koreaanse gesprekken zijn historisch, maar zijn nog maar het begin van een proces"

Symbolisch

Volgens Koreakenner Koen De Ceuster is het de eerste keer dat Kim Jong-un het woord denuclearisering in de mond zou hebben genomen. "Dit is dus zeker historisch te noemen, maar het zal maar een eindstation zijn van een proces dat nog moet beginnen", zei De Ceuster in "Terzake" (zie video hieronder). De toponderhandelaars spraken ook af om eind april weer samen te komen om over vrede te praten. Die ontmoeting zou plaatsvinden net over de grens, in Zuid-Korea. "Dat is een symbolische daad van Kim Jong-un. Hij moet dus echt gebrand zijn op het verder uitwerken van de interkoreaanse relaties", besluit De Ceuster. (lees verder onder de video)

Het is nu of nooit

Onze buitenlandjournalist Tom Van de Weghe bleef in "De wereld vandaag" sceptisch en voorzichtig. "Het nieuws is nog niet door Noord-Korea bevestigd, maar als dat wel gebeurt, is dat zeker een doorbraak."



De Noord-Koreaanse leider zal ongetwijfeld voorwaarden op tafel leggen voor een verder akkoord. "Hij is zeer geslepen en berekend. Hij wil de diplomatie wellicht gebruiken om tijd te winnen, omdat het heet wordt onder zijn voeten. Er is de dreiging van de Amerikanen, maar ook bondgenoot China voert de druk op om te onderhandelen en er zijn de economische sancties die het land hard treffen."



In april moeten er dus nieuwe gesprekken komen, maar dat is een belangrijke maand, want dan zijn er normaal gezien ook de jaarlijkse, grootscheepse militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de VS en die zijn al lang een doorn in het oog van Kim Jong-un. "Als die oefeningen weer opgestart worden, is het weer voorbij. Je zou kunnen zeggen: het is nu of nooit", besluit Van de Weghe.