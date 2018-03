"De situatie in Oost-Ghouta in Syrië is echt dramatisch", zegt Geert Cappelaere. Hij is het hoofd van het VN-kinderfonds Unicef in het Midden-Oosten. Hij beschrijft de schrijnende toestand waarin de Syrische kinderen overleven. Maar hij blijft hopen dat de VN-Veiligheidsraad een doorbraak kan forceren om aan "deze waanzinnige, zinloze oorlog" een einde te maken.