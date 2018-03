"Rekensom Tommelein voor erfbelasting klopt niet"

Politiek Vlaamse regering heeft een akkoord over de hervorming van de erfbelasting

Volgens de Inspectie Financiën overschat de Vlaamse regering deze inkomsten. "Dit is financieel drijfzand", zegt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A). "Tommelein denkt dat hij 75 miljoen euro zal verdienen aan die fiscale regularisatie, maar de Inspectie Financiën gelooft dat niet."

In tegenstelling tot de socialisten willen wij niet elke belastingverlaging ook compenseren met nieuwe inkomsten.

Tommelein erkent dat de inkomsten lager zouden kunnen uitvallen dan voorzien, maar vindt dat geen probleem. "Wij willen belastingen verlagen, dat doen we ook", aldus Tommelein.

"Om dat de eerste jaren een beetje te verzachten hebben we die fiscale regularisatie, maar de bedoeling is wel degelijk om belastingen te verlagen. In tegenstelling tot de socialisten willen wij dan niet meteen op zoek naar nieuwe inkomsten", besluit de liberaal.