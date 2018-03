Zuid-Korea: "Noord-Korea is bereid om nucleaire wapens op te geven als veiligheid van regime wordt gegarandeerd"

De afgelopen twee dagen was een hoge Zuid-Koreaanse delegatie op bezoek in Noord-Korea, om de spanning tussen beide Korea's te verminderen. Na afloop van dit bezoek sprak het hoofd van de delegatie, Chung Eui-yong, de pers toe.



"Noord-Korea is bereid om zijn nucleaire programma op te geven, zolang er geen militaire dreiging is en de veiligheid van het regime wordt gegarandeerd", zei Chung Eui-yong. Ook willen Noord- en Zuid-Korea voor het eerst in meer dan 10 jaar tijd een top houden, die zal plaatsvinden eind april.

Noord-Korea zou ook bereid zijn om gesprekken te voeren met de Verenigde Staten over denuclearisering en het normaliseren van de banden, aldus Chung Eui-yong.