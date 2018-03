Zes Belgische sopranen en Congolese contratenor Serge Kakudji in Koningin Elisabethwedstrijd

Zes Belgische zangers zijn geselecteerd om mee te dingen naar een begeerde plaats in de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. In totaal werden er 64 kandidaten geselecteerd uit 312 inzendingen. Kandidaten moesten zich voorstellen in een video. Na de eerste editie voor cello vorig jaar is de Koningin Elisabethwedstrijd 2018 gewijd aan zang.

Zes Belgische sopranen

Serge Kakudji

Ook de bekende Congolese contratenor Serge Kakudji is geselecteerd als deelnemer. Over zijn bijzondere levensloop is de documentaire "Rêve Kakudji" gemaakt; hij werkt vaak in ons land, onder meer in de voorstelling "Coup Fatal" in de KVS in Brussel was hij te zien en te beluisteren.