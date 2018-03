Antoing: het Belgische "toevluchtsoord" voor nucleaire incidenten

Iedere Belg kan gratis jodiumtabletten in huis halen die hij of zij moet innemen in het uitzonderlijke geval van een nucleaire incident. Tot nog toe was dat enkel zo voor wie in een straal van 20 kilometer van een nucleaire site woont, maar sinds de kernramp van Fukushima in Japan gaan er stemmen op om die straal uit te breiden tot 100 kilometer.

Dat laatste is nu ook gebeurd en heeft tot gevolg dat iedere Belgische gemeente binnen die straal valt. Of toch bijna iedere gemeente. Alleen het stadje Antoing in de provincie Henegouwen valt buiten die straal van 100 km (red. de inwoners krijgen overigens toch ook jodiumtabletten).

Lees verder onder de kaart