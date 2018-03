Bart Caron over de Russische kunst: “Ik wil minister Gatz niet beschuldigen, maar het was op het randje”

Sven Gatz heeft Igor Toporovski meerdere keren ontmoet en ook een brief gestuurd naar Gent om hem te introduceren. Volgens Bart Caron is de brief neutraal opgesteld en heeft Gatz geen fout begaan, maar door de Rus enkele keren te ontmoeten “hangt er minstens een zweem van deontologische twijfel over”. Een aantal spelers in dit verhaal heeft de contacten met de minister gebruikt om dit als een aanbeveling te zien, oordeelt Caron. Daarover moet de minister van cultuur verduidelijking geven.

Ik wil Gatz vandaag niet beschuldigen, maar het is in ieder geval op het randje.

Bart Caron vindt ook dat minister Gatz snel een nieuwe onderzoekscommissie had moeten aanstellen, nadat dat de eerste keer was mislukt: “Kijk, dat is wel de rol van een minister, als de verantwoordelijke die over het veld heenkijkt, om toezicht te houden op de authenticiteit, en als er twijfel is, dan kan het beste de overheid een commissie aanstellen.”

Tenslotte vraagt Caron ook dat musea voldoende mensen en middelen krijgen om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen en samen te werken . “Want ze staan onder druk om te scoren.”

Bij MSK-directrice Cathérine de Zegher heeft Bart Caron de indruk dat ze “verblind is geweest door de fenomenale collectie” en dat ze “veel zorgvuldiger had moeten zijn”, want er waren experten die grote twijfels hadden.

Het was een kruising tussen een farce en een flop.

In Terzake brak Igor Toporovski, de eigenaar van de schilderijen en objecten van Kandinsky en andere Russische avantgardisten, nog een lans voor directeur De Zegher. Er is een “lastercampagne” gaande “die niets te maken heeft met kunst” . Toporovski zou zich naar eigen zeggen ook niet verzetten tegen een nieuwe commissie “als hij maar inspraak zou krijgen”.

Gisteren besliste de stad Gent om de werking van het MSK door te lichten. Maar die audit kan de echtheid van de kunstwerk niet meer verifiëren, want de bruikleen is intussen beëindigd. "Ik denk dat we nooit meer zullen weten of ze echt zijn," zegt Bart Caron.