Bart De Strooper wint prestigieuze prijs voor alzheimeronderzoek

Sindsdien heeft hij steeds meer in detail onderzocht hoe verschillende spelers het ziekteproces in de hersenen sturen. In de zoektocht naar nieuwe medicatie werkt hij nauw samen met de farmaceutische industrie. Sinds vorig jaar is hij ook directeur van het UK Dementia Research Institute

De Lundbeck Stichting koos dit jaar voor vier pioniers in het alzheimeronderzoek. Naast Bart De Strooper, gaat het om Michel Goedert (Universiteit Cambridge), Christian Haass (Universiteit van München) en John Hardy (University College Londen). Allen worden gelauwerd voor de belangrijke doorbraken die ze realiseerden in het ontrafelen van de oorzaken en de mechanismen van alzheimer en hun rol in de zoektocht naar nieuwe medicijnen. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie die in Europa alleen al zowat 10 miljoen personen treft.