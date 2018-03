België neemt deel aan geheime Amerikaanse militaire operatie tegen IS

Operatie “Gallant Phoenix”, of Galante Feniks begint in 2015 onder leiding van het centrale commando van de Amerikaanse elite-eenheden. Doel is om zoveel mogelijk informatie te vergaren aan het front en dat via gevonden laptops en gsm's van buitenlandse strijders. Vooral bij de val van Mosul, in Irak, wordt erg veel waardevolle informatie gevonden over de buitenlandse strijders.



Het hoofdkwartier van operatie Gallant Phoenix bevindt zich in een grote Amerikaanse basis in Jordanië, een buurland van Syrië en Irak. Het werk in Jordanië zou vooral bestaan uit het analyseren, catalogiseren en delen van een grote database met alle gegevens van buitenlandse strijders in Syrië en Irak.